Quelques assouplissements

Comme cela avait été prévu lors du précédent Comité de concertation, les métiers de contact autres que les coiffeurs pourront rouvrir dès le 1er mars. C'est le cas notamment des salons d'esthétique, des salons de massage, de tatouages...

En Wallonie, le couvre-feu est légèrement modifié . Il débutera à minuit (au lieu de 22h) et courra jusque 5 heures du matin. Pas de changement en revanche pour Bruxelles, où le couvre-feu démarre toujours à 22h.

Un nouveau label énergie pour les appareils électriques

Le label énergie classique, qui permet aux consommateurs de mesurer les performances énergétiques des appareils électriques, sera définitivement modifié à partir du 1er mars sur les réfrigérateurs et congélateurs, les lave-vaisselles, les machines à laver et les écrans électroniques. Le label classique comprenait un A avec des petits "+" et la nouvelle classification passe désormais de A à G pour mieux refléter l'évolution technique ainsi que les performances énergétiques des appareils actuels. Le code couleur du vert au rouge foncé est lui conservé.

En raison des progrès technologiques, la plupart des appareils de ces dernières années ont pu intégrer la classe A et les "+" avaient été introduits pour continuer à inclure les améliorations de la performance énergétique. Une révision était donc nécessaire, selon l'organisation de consommateurs Test Achats.

Introduits progressivement à partir de novembre, les nouveaux labels deviennent le point de repère unique dès le 1ermars.

Les commerçants ont jusqu'au 18 mars pour étiqueter ces catégories dans leurs magasins physiques et en ligne.

Nouveaux horaires pour les 44 guichets SNCB destinés à être fermés fin 2021

A partir de ce 1er mars, une période de transition entre en vigueur et les horaires des 44 guichets des gares SNCB destinés à être fermés définitivement d'ici 2021 sont modifiés avec une ouverture de deux à trois jours par semaine. Sur place, des stewards informeront les voyageurs sur l'utilisation des automates de vente et des brochures seront mises à disposition pour détailler les différents canaux de vente. Des séances d'information et de démonstration seront également organisées dans les gares concernées.

La SNCB souligne que ces fermetures concernent des guichets de gares de taille moyenne ou petite, où les clients se font rares.

Le conseil d'administration de la SNCB a acté le 9 février dernier la fermeture de 44 guichets dans ses gares d'ici la fin de l'année. MIF/DDM/

Peter Gerber devient le nouveau CEO de Brussels Airlines

Peter Gerber, actuel CEO de Lufthansa Cargo, dirigera Brussels Airlines à partir du 1er mars 2021. Il remplacera Christina Foerster, présidente du CA de SN Airholdings, nommée CEO ad interim en janvier dernier après le départ de Dieter Vranckx. Peter Gerber sera également le "Chief Representative for European Affairs" à Bruxelles, un rôle que le groupe Lufthansa vient de créer.

Dieter Vranckx a, lui, été nommé au poste de directeur général de la compagnie aérienne Swiss (basée à Zurich), qui fait également partie du groupe Lufthansa. Il a pris ses fonctions le 1er janvier dernier.