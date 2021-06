À Bruxelles, aucune fermeture n'a été constatée, mais des actions de sensibilisation auprès des parents ont bien été menées. Toutes les crèches du secteur public de Charleroi étaient fermées lundi, selon Marie Tillière. La crèche d'Ath, et certaines en région liégeoise ont également préféré garder leurs portes closes. Au niveau des 19 communes bruxelloises, les actions ont consisté en des distributions de tracts, arrêts de travail et des discussions de sensibilisation auprès des parents. Les informations concernant les autres régions doivent encore parvenir à la secrétaire de la CSC.

Si le secteur privé des accueillantes d'enfants avait décidé vendredi de suspendre sa journée d'actions jugeant satisfaisantes les avancées promises dans le nouveau contrat de gestion 2021-2025 de l'Office de la naissance et de l'enfance (ONE), ce n'était pas le cas du secteur public. Ce dernier avait décidé de laisser la liberté à chaque crèche de maintenir ou non ses actions, en raison d'un délai trop court pour annuler la journée de grève, d'inquiétudes persistantes face à la concrétisation des promesses données et de la difficulté permanente que le secteur public affirme avoir pour faire entendre sa voix dans les discussions.