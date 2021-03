Suivez en direct les dernières informations concernant ce nouveau Codeco



Après la "douche froide" de vendredi dernier, les autorités se réunissent pour poursuivre les discussions interrompues promptement le 26 février. Si la semaine passée les données épidémiologiques ont poussé le Comité de concertation à faire une "pause", les évolutions de ces derniers jours devraient permettre de débattre de possibles assouplissements, comme l'ont demandé de nombreux politiques. S'il est quasi acté que la bulle de quatre à l'extérieur sera élargie, la possibilité d'agrandir la bulle à l'intérieur ne fait quant à elle pas l'unanimité. Sur la table des discussions, se trouvent également une reprise partielle des cours en présentiel dans le supérieur et un retour en classe de tous les élèves du secondaire.Des appels ont été émis notamment par le PS et le MR pour que des perspectives soient offertes aux secteurs à l'arrêt depuis de longs mois, tels que la culture et l'horeca. Un calendrier de déconfinement pourrait ainsi être présenté, mais il ne serait pas question d'une réouverture des restaurants avant le mois d'avril ou de mai.