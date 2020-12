Selon l'administration, les seuils d'alerte ne devraient toutefois pas être atteints. Si des averses sont encore attendues au sud du sillon Sambre et Meuse, elles ne devraient pas aggraver la situation, indique la DG Voies hydrauliques dans une mise à jour jeudi matin.

Les seuils de pré-alerte de crue ont été atteints pour la Haute Meuse, l'Eau d'heure et ses affluents, l'Eau blanche et ses affluents, l'Eau noire et ses affluents, la Basse Lesse et ses affluents, la Basse Semois, la Moyenne Semois, la Haute Semois et ses affluents, Viroin, Vierre, Chiers et ses affluents et Our.