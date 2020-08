"Certains experts officiels flamands ont pris une influence qui n’est pas proportionnelle: ce ne sont pas les scientifiques qui ont été élus!" Société Adrien de Marneffe

Yves Coppieters, épidémiologiste et professeur de santé publique à l’ULB, très médiatique mais extérieur au groupe d’experts officiel, s’inquiète des tensions manifestes entre politiques et scientifiques dans la gestion de l'épidémie de coronavirus et de la prise d'influence de certains experts. "C’est regrettable qu’il n’y ait plus d’autonomie dans la décision politique par rapport à l’avis scientifique", assure ce professeur de santé publique à l'ULB.