Ce dimanche, tous les regards étaient tournés vers les écrans de télévision. Le match Belgique-Portugal aura fait vibrer la Belgique jusqu'à la dernière minute. Les Diables se sont finalement imposés 1-0 contre Cristiano Ronaldo et son équipe. Une victoire célébrée par les fans aux quatre coins du pays. Si quelques incidents ont été rapportés à Bruxelles et à Louvain, la célébration s'est principalement déroulée dans le calme.

Alors que le variant Delta, déjà présent en Belgique, retarde le déconfinement au Portugal et au Royaume-Uni, les images en inquiètent certains. Pas de masques, aucune distanciation sociale... "Je voyais le Covid voler, comme dirait l'autre", plaisante Yves Van Laethem.