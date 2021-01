Si le personnel soignant commence peu à peu à recevoir la vaccination anti-Covid, ce n’est pas le cas de tous les secteurs hospitaliers. Hôpitaux psychiatriques, pédiatriques, certains ne voient pas le bout de la piqûre arriver ni même un planning concret être mis sur la table. “On est d’accord de patienter et de passer après les unités de soins intensifs, les urgences et les unités covid mais nous ne sommes pas d’accord d’être de nouveau oubliés”, déplore le dr Caroline Depuydt, médecin chef de service à Epsylon, un réseau de soins psychiatriques bruxellois.

“Idem en hôpital pédiatrique, un pneumologue qui intervient dans les bronches des patients (bronchoscopie, etc) et qui apprend que des pédiatres ambulatoires sont vaccinés mais toujours pas son secteur, c’est surprenant”, réagit un collègue pédiatre et chef de service dans un institut wallon. Même son de cloche du côté de l’Absym, l’association des syndicats médicaux ou c’est “le règne de la débrouille pour la médecine générale, comme d’habitude”, tout comme dans le secteur du handicap...