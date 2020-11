Quinze jours. Cela fait déjà quinze jours qu’un "confinement renforcé" (sic) a été décrété par les autorités publiques sur notre territoire. L’heure des premières observations a donc sonné pour les membres du Comité de concertation. Le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD) convoque en effet ce vendredi à 14 heures les ministres-Présidents et les ministres fédéraux et fédérés compétents pour une réunion en vidéoconférence. L’objectif de cette dernière : faire le point sur la situation épidémiologique, encourageante ces derniers jours, et analyser les premiers résultats des mesures anti-Covid. Mais qu’on s’y prépare d’emblée : aucune concession ne devrait être accordée à la population belge à l’issue de cette rencontre, nous prévient-on à bonne source.

L’annonce d’une nouvelle évaluation des mesures sanitaires visant à voir s’il y a lieu ou pas de reconsidérer la situation au 1er décembre n’est toutefois pas à exclure. Pour mémoire, c’est aussi à cette date que la fermeture des commerces jugés "non essentiels" doit en principe être évaluée.

À l’approche du mois de décembre, pas mal d’interrogations persistent également quant à la possibilité pour les Belges de fêter Saint-Nicolas, Noël et le passage à l’an neuf.

Un laissez-passer pour Saint-Nicolas et le Père Fouettard

Jeudi matin, les ministres fédéraux de la Santé et de l’Intérieur ont adressé une lettre à Saint-Nicolas, relayée par SudPresse, dans laquelle ils annoncent la parution d’un arrêté ministériel visant à lui permettre, à lui ainsi qu’au Père Fouettard, de braver le couvre-feu dans la nuit du 5 au 6 décembre pour pouvoir apporter des cadeaux aux enfants sages. Une manière détournée pour Frank Vandenbroucke (SP.A) et Annelies Verlinden (CD&V) de rappeler aux parents que chacun a droit à un seul contact rapproché et ce, jusqu’au 13 décembre inclus.

Tous les regards se tournent dès lors vers les fêtes de fin d’année, moment familial et d’amitié par excellence. "Les fêtes de fin d’année ne seront pas comme elles l’ont été l’an dernier, a d’ores et déjà prévenu le Premier ministre Alexander De Croo. Dire aujourd’hui quelles seront les mesures en vigueur fin décembre est impossible", a-t-il déclaré lundi sur La Première. Même son de cloche du côté du "commissaire corona" du gouvernement fédéral, Pedro Facon, qui a toutefois déclaré que certaines choses pourraient être tolérées "avec sa famille rapprochée". Traduction : cette année, il ne faut pas espérer fêter Noël avec la famille élargie, oncles, tantes, cousins, etc. "On ne va quand même pas fêter Noël par Skype", a fustigé jeudi à ce sujet le président du MR, Georges-Louis Bouchez. Il faut être prudent et prendre des décisions sur la base des chiffres, mais on peut imaginer de fêter Noël à 3 ou à 4 personnes […]".

Reste à voir ce que les experts scientifiques recommanderont in fine aux décideurs politiques.