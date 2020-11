Dans quelques jours, les enfants sages seront récompensés par le Grand Saint. Un soupçon de magie qui leur fera le plus grand bien en cette période compliquée. Entre les activités annulées, l'obligation de rester à la maison et le fait de ne plus pouvoir jouer avec les copains/copines, la patience de nos bambins a été mise à rude épreuve.

D'ordinaire, les enfants ont souvent l'occasion de retrouver Saint Nicolas dans les centres commerciaux, aux clubs sportifs, lors des réunions des mouvements de jeunesse. Mais cette année, afin de respecter les mesures sanitaires et de ne pas prendre de risque, le patron des écoliers a dû se réinventer. Paul Vanderstappen d'Espace Rêve permet depuis une trentaine d'années que la magie prenne vie à la Saint Nicolas. Mais en 2020, ce sera une première, cette magie passera par écran interposé. "En présentiel, ce n'était pas possible. Donc il a fallu trouver une autre solution. Je pense que les possibilités actuelles nous sont offertes, autant les utiliser" nous explique-t-il.

Il sera évidemment impossible de distribuer les cadeaux comme à l'habitude. Mais grâce aux informations envoyées pas les parents, la rencontre vidéo pourra garder un certain enchantement. "Préalablement, la rencontre est bien préparée avec les parents pour que Saint Nicolas puisse évidemment bien connaître ses interlocuteurs. Et donc, avec les enfants, ça se passe toujours naturellement. Et puis je pense qu'ils sont habitués maintenant à tout ce qui est écran".

Quant à la possibilité de garder cette formule dans le futur, Paul Vanderstappen y a songé. "Si la formule plaît aux parents, pourquoi pas. (...) Saint Nicolas n'est pas encore sur les réseaux sociaux, mais il peut s'adapter comme il faut".