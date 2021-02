Le temps sera couvert et pluvieux, lundi, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). La zone de précipitations se déplacera vers l'est, amenant un risque de faibles pluies verglaçantes au sud du sillon Sambre-et-Meuse et éventuellement en Campine. Les maxima seront plus doux, compris entre 2 degrés en Hautes Fagnes et 8 degrés à l'ouest, sous un vent de secteur sud tournant vers le sud-ouest, modéré à assez fort à la mer et en Ardenne. Sur les hauteurs ardennaises, des rafales pourront souffler jusqu'à près de 60 km/h.

Durant la nuit, le ciel restera couvert et de faibles pluies pourront tomber. Les minima oscilleront entre 2 degrés sur les sommets d'Ardenne et 7 degrés sur l'ouest.

Mardi, il fera nuageux mais généralement sec. Le temps sera doux, avec des températures comprises entre 7 degrés en Hautes Fagnes et 12 degrés dans le centre. Le vent, de secteur sud-ouest, sera modéré à parfois assez fort.

Les nuages resteront partiellement présents mercredi, sous des maxima de 6 à 12 degrés.