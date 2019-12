Le "bringe drinking" est un phénomène fréquent chez les adolescents : 42 jeunes sont hospitalisés chaque semaine suite à une consommation rapide et excessive d’alcool. C’est en tout cas ce que révèle une étude menée par l’Agence intermutualiste (AIM). Le binge drinking, ou "biture express", ou encore "beuverie express", est un mode de consommation qui consiste à boire de l’alcool ponctuellement, le plus rapidement possible et en grandes quantités. Et ce phénomène prend de plus en plus d’ampleur chez les jeunes.

