Plus tôt dans la journée, le bourgmestre de la localité, Raf Terwingen (CD&V), avait indiqué que la manifestation, annoncée sur les réseaux sociaux, n'aurait pas lieu.

Un groupe Facebook, baptisé "Als 1 achter Jürgen" (Tous unis derrière Jürgen), avait annoncé l'organisation ce samedi vers 14h00 d'une marche pour soutenir le fuyard. Le groupe compte plus de 24.000 membres, mais seules 150 personnes, arborant notamment des pancartes "No License to kill" et dénonçant "les politiciens corrompus" ainsi que "les mensonges des médias", ont finalement pris part au rassemblement.