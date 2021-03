Chronique d'une génération oubliée: "On commence à savoir ce qui est vraiment important pour nous" SociétéVidéo Constance Waerseggers Le malaise des jeunes en temps de Covid-19 ressort de certaines études. Derrière les chiffres, nous voulons montrer des visages et des témoignages. Dix jeunes entre 18 et 24 ans ont accepté, le temps d’une discussion, de retracer cette année de Covid-19. Ils sont étudiants, jeunes travailleurs, artistes, entrepreneurs, globe-trotteurs, sportifs et sédentaires, et ils nous parlent de leurs angoisses, leurs rêves et leurs opinions. Voici le cinquième des six épisodes de la "Chronique d'une génération oubliée". Retrouvez l'intégralité des épisodes dans notre dossier.

Lors de cette situation inédite et malgré les difficultés, beaucoup de jeunes ont fait preuve de créativité, d’humour et de résilience. Avec cet arrêt d’activités et ce temps à tuer, ils se sont amusés à essayer de nouvelles choses. Confrontés à eux-mêmes de la sorte pour la première fois, quelles leçons tirent-ils de cette expérience ? Ces nouvelles habitudes et réflexions qui nous laissent penser qu’ils sortiront sans doute changés de cette expérience...