Chronique d’une génération oubliée (VIDEO) Société La Rédaction Le malaise des jeunes en temps de Covid-19 ressort de certaines études.

Derrière les chiffres, nous voulons montrer des visages et des témoignages. Dix jeunes entre 18 et 24 ans ont accepté, le temps d’une discussion, de retracer cette année de Covid-19. Ils sont étudiants, jeunes travailleurs, artistes, entrepreneurs, globe-trotteurs, sportifs et sédentaires, et ils nous parlent de leurs angoisses, leurs rêves et leurs opinions.