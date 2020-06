Kermesses, événements sportifs, fêtes de la musique : le politique pousse à autoriser des événements de plus de 500 personnes.

Un comité de concertation devait se tenir ce lundi soir en vue de préparer le Conseil national de sécurité de ce mercredi, qui doit se pencher sur les phases 3 et 4 du déconfinement. Un sujet nous a été annoncé comme risquant d’occuper l’essentiel des débats : la matrice événementielle, ce logiciel qui doit permettre d’objectiver la possibilité d’organiser petits, moyens et grands événements cet été. Cette matrice, en cours de mise en place sur demande du Gees (groupe en charge de la stratégie de déconfinement), devra permettre aux communes et organisateurs d’encoder des données spécifiques telles que le nombre de personnes, le nombre de sanitaires, si l’événement est extérieur ou intérieur, si les distances de sécurité peuvent y être respectées, si le port du masque y est obligatoire, etc. Le logiciel donnera ensuite un feu rouge ou vert à l’organisation de la fête de village, du match de foot avec public ou du concert.

Une grande question doit encore être tranchée : cette matrice sera-t-elle contraignante ou juste indicative ?

(...)