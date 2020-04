Chaque jour, le site de Sciensano met à disposition les données des nouveaux cas de contamination au coronavirus en Belgique. On peut aussi y retrouver le nombre d'hospitalisations, de personnes en soins intensifs ou encore de personnes qui ont besoin d'assistance respiratoire.

Pour rappel, seules les personnes hospitalisées ou qui sont passées dans un hôpital sont testées depuis mi-mars, donc ces chiffres ne sont pas représentatifs de l'évolution réelle de l'épidémie. Ils permettent de se faire une idée des cas détectés dans chacune des commune. Etant donné que des personnes peuvent être infectées sans s'en être rendu compte, le nombre d'hospitalisation est une donnée plus précise pour suivre l'évolution de l'épidémie.

Un compte-rendu fixe sur les tests

La "task force" chargée par le gouvernement fédéral de la recherche du matériel indispensable à la lutte contre le coronavirus a annoncé ce lundi qu'elle publiera deux fois par semaine, les mercredis et samedis, à partir du 1er avril, les chiffres des tests réalisés en Belgique. "Nous annonçons par ce moyen le lancement du compte-rendu des chiffres sur le testing Covid-19. A partir de ce moment, vous recevrez deux fois par semaine, chaque mercredi et samedi autour de 16h, un compte-rendu fixe sur les tests. Nous y répondrons aux questions comme le nombre de tests, le type de tests, etc", avait indiqué Philippe De Backer (Open Vld) dans un communiqué.

Selon lui, l'harmonisation de la communication entre les différentes administrations et organisations concernées a pour objectif d'éviter la dispersion des informations incomplètes ou fautives. Philippe De Backer a également annoncé que la Belgique devrait être capable d'effectuer 10.000 tests par jour à la fin de cette semaine. "Les laboratoires universitaires et cliniques continuent à augmenter leur capacité. Cela nous permet d'augmenter le nombre de prélèvements d'échantillons dans les hôpitaux et les centres de tri, mais également d'étendre les tests vers les maisons de repos, comme demandé par le Risk Management Group" a-t-il détaillé.

Il y a suffisamment de matériel d'échantillonnage disponible en Belgique pour pouvoir augmenter le nombre de tests, "pour autant que les dates prévues de livraison des commandes soient respectées", indique encore le cabinet du ministre.

Impact du coronavirus selon le nombre d'habitants par commune (incidence)