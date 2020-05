Le roi Philippe, la reine Mathilde et la Première ministre Sophie Wilmès ont commémoré la fin de la Deuxième guerre mondiale et rendu hommage à ses victimes, vendredi en fin de matinée, devant le monument au Soldat Inconnu à Bruxelles.

Il y a 75 ans, le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait après 5 ans de guerre. Une courte cérémonie a été organisée colonne du Congrès au cours de laquelle le Roi a fleuri la tombe du Soldat Inconnu, après quoi une minute de silence a été observée par le couple royal, la Première ministre et le général Marc Compernol, chef de la Défense. Deux trompettistes de la chapelle militaire ont joué le Last Post. Après signature des registres par le chef de l'Etat, l'hymne européen et la Brabançonne ont retenti à leur tour.

Tous les 11 novembre, jour de commémoration de l'Armistice 14-18, il est de tradition que le Roi rende hommage au Soldat Inconnu. Un geste qu'il effectue aussi lors d'anniversaires spéciaux comme la commémoration de la fin de la guerre 40-45. Le Roi avait ainsi assisté à la cérémonie organisée il y a 5 ans à la colonne du Congrès à l'occasion du 70e anniversaire de la Libération.