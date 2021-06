"Trente ans que ça dure." Depuis la publication de l’ordonnance du tribunal du travail condamnant la Stib à revoir son principe de neutralité exclusive et les multiples réactions politiques qui l’ont suivie, le constat est unanime. Le débat autour du voile n’a que peu progressé ces dernières années, en dépit des nombreuses décisions de justice et des multiples polémiques émaillant l’actualité. "C’est un éternel recommencement car la plupart des gens ne se donnent pas les moyens de comprendre la complexité de la situation", soupire Brigitte Maréchal, sociologue, directrice du Centre interdisciplinaire d’études de l’islam dans le monde contemporain (Cismoc) et professeure à l’UCLouvain. Pour tenter de comprendre le blocage, La Libre a voulu retracer le fil du voile islamique en Belgique.