Comme tous les vendredis, les experts font le point sur la situation épidémique belge. La tendance à la baisse observée ces derniers jours semble se confirmer. Le nombre moyen d'infections au coronavirus s'élevait à 1.813 par jour entre le 9 et le 15 février, soit une baisse de 12% par rapport à la semaine précédente. Le nombre de personnes hospitalisées a également diminué de près de 4%.

Steven Van Gucht a pris la parole en premier. "Les taux d'infection, les admissions à l'hôpital et les décès ont de nouveau diminué sur une base hebdomadaire, mais le nombre de patients en soins intensifs ne semble plus diminuer", a-t-il déclaré. "Les chiffres de ces derniers jours indiquent que nous pouvons nous attendre à une nouvelle augmentation dans quelques jours. Ainsi, la phase de plateau dans notre pays se poursuit".

"Nous devons maintenant faire preuve de patience et de persévérance pour nous en tenir aux mesures. C'est difficile, mais tenez bon. La patience sera payante", assure-t-il.

Yves Van Laethem a confirmé cette crainte, mais se montre prudent. "Une petite augmentation du nombre de nouvelles infections fait que nous pourrions, je dis bien nous pourrions, c'est du conditionnel avoir une légère augmentation du nombre de cas dans les jours qui viennent". Il a également tenu a rappelé le contexte dans lequel nous nous trouvons : les écoles et magasins sont ouverts, certains métiers de contacts ont pu rouvrir, ainsi que la saison hivernale. "Ceci est un contexte dans lequel les résultats que nous avons actuellement sont pour le moins positifs".

© Sciensano

Le porte-parole interfédéral a malgré tout pu annoncer une bonne nouvelle, puisque le nombre de nouveaux cas diminue actuellement dans toutes les provinces du pays, excepté à Bruxelles et dans la province du Luxembourg, où le nombre de cas a augmenté très légèrement, d'environ 1%. C'est en Flandre Orientale, à Anvers et à Bruxelles que le nombre absolu de nouveaux cas est le plus élevé.