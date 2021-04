Pendant la semaine du 17 au 23 avril, 3.540 personnes ont été testées positives au Covid-19 quotidiennement, selon les données de l'Institut de santé publique Sciensano mises à jour mardi matin. Une légère augmentation de 2% par rapport à la semaine précédente. Au niveau des admissions à l'hôpital, une moyenne de 220,7 patients ont été admis par jour entre le 20 et le 26 avril. Un chiffre en baisse de 5% par rapport à la précédente période de sept jours. Le nombre de décès est lui aussi en diminution.

Yves Van Laethem et Steven Van Gucht étaient tous deux absents lors du point presse. Ce sont les deux commissaires corona, Pedro Falcon et Caroline Schirvel qui les ont remplacés pour interpréter les chiffres. Etaient aussi présents les représentants de la task force vaccination et Lode Godderis, professeur à la KULeuven et membre du Gems.

“Les chiffres covid continuent à évoluer à un niveau élevé, mais ils ne sont pas exempts de quelques points positifs", a déclaré Caroline Schirvel. Elle est ensuite revenue sur la légère hausse constatée au niveau des nouvelles contaminations. “L’actuelle tendance positive est totalement due aux chiffres du début de la semaine passée, lorsque lundi, mardi et mercredi, plus d’infections ont été rapportées que les autres jours de la semaine précédente”, a-t-elle expliqué. “Depuis, les chiffres quotidiens sont de nouveau moins élevés que la semaine d’avant, ce qui nous fait doucement évoluer vers des chiffres plus négatifs”.