Les admissions quotidiennes à l'hôpital pour le Covid-19 en Belgique restent désormais sous la barre des 200, avec une moyenne quotidienne de 188 admissions enregistrée entre le 27 novembre et le 3 décembre (-27%), ressort-il des données de Sciensano publiées vendredi matin.

La baisse des contaminations continue dans les provinces belges. La diminution observée est plus importante en Wallonie et à Bruxelles, avec une diminution des nouvelles contaminations allant jusqu'à -40% dans la province du Hainaut. Le nombre d'infections diminue de plus en plus lentement, surtout en Flandre, mais on ne peut pas parler de stabilisation.

Le nombre de contaminations se réduit de moitié tous les 18 jours. Une diminution qui peut être expliquée par plusieurs facteurs, rappelle Yves Van Laethem :

- La politique de dépistage a changé. Les cas symptomatiques et asymptomatiques peuvent se faire tester, plus du cas peuvent donc être détectés. Ce ralentissement est observé dans toutes les régions et les tranches d'âge.

- La réouverture des écoles, et la légère augmentation de cas qui l'accompagne, peut également expliquer cette diminution.

"Le seuil de 800 nouveaux cas par jour pourrait donc être atteint à la fin du mois de décembre, et pas à Noël comme on a pu le penser à un certain moment", explique le porte-parole interfédéral.