Comme l'a dévoilé Sciensano ce vendredi matin, les contaminations sont en baisse, tout comme les hospitalisations (-1%) et le nombre de patients en soins intensifs. Les décès, eux, continuent d'augmenter légèrement. Comment interpréter ces chiffres? Réponse avec les experts.

"C'est un résultat encourageant, même si le plateau reste haut, ce qui fait qu'il faut rester vigilant", a d'emblée noté Steven Van Gucht.

Au niveau des contaminations, la province de Namur enregistre une hausse, tandis que toutes les autres provinces voient leurs cas diminuer, surtout le Limbourg. La diminution est présente dans tous les groupes d'âge, et encore plus chez les plus vieux. Lors de la première semaine de février, il a été estimé qu'une contamination sur trois était due au nouveau variant britannique. 5% des nouvelles contaminations étaient la conséquence du variant sud-africain.

En ce qui concerne la vaccination, 17% des + de 80 ans ont reçu leur première dose et 11% de cette tranche tranche ont reçu leur deuxième dose.

Quid des maisons de repos?

Comme chaque vendredi, les experts ont fait le point sur la situation dans les maisons de repos et de soins. "La situation y est stable", a commenté Steven Van Gucht.