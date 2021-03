Si les contaminations continuent d'augmenter, la hausse semble ralentir quelque peu. Ces deux derniers jours, elle était de l'ordre de 41%, puis de 37% jeudi. Cela pourrait confirmer une tendance à la stabilisation d'ici quelques jours comme l'espérait Steven Van Gucht.

C'est d'ailleurs lui qui a pris la parole pour commencer cette conférence de presse. "Encore une fois, nous sommes dans une phase difficile de cette pandémie" a-t-il commencé. "Tous les chiffres continuent d'augmenter. Nous atteignons des niveaux jamais vus depuis la deuxième vague. Ce qui signifie que nous entrons maintenant clairement dans une autre phase difficile de cette pandémie, avec de nouveaux efforts à fournir pour enrayer une troisième vague."

Clairement, le virologue comprend la population. "Cette situation est difficile et nous sommes tous fatigués" déplore-t-il. Avant ensuite d'être plus optimiste. "Mais je crois vraiment que si nous battons cette vague, nous aurons le pire derrière nous. Le vaccin et le printemps sont en vue. Maintenant, le secteur de la santé compte toujours sur l'aide de la population. Nous devons maintenant prendre soin de notre système de santé.. Ils comptent sur nous pour que nous ralentissions les infections."

Yves Van Laethem a également affirmé que le ralentissement du taux de contaminations était une priorité absolue. "Dans les semaines qui viennent, il faut que les soins de santé pour ceux atteints du covid, bien sûr, mais également pour les autres, soient ouverts pour tout le monde."

Afin d'étayer son propos, Steve Van Gucht s'est muni de trois schémas calculés par des scientifiques de l'Université de Hasselt. Il démontre l'importance du respect des règles sanitaires mises en place par le gouvernement à partir de ce samedi.

Pour ce premier scénario, les Belges continuent de vivre selon les règles de avant le dernier Comité de concertation. Soit des règles moins strictes. Selon ce schéma, les tendances se poursuivraient de façon inquiétante. "Dans ce scénario, il y a de fortes chances que nous dépassions le seuil des 1 000 lits occupés en soins intensifs." Pour rappel, ce seuil est considéré comme le maximum absolu pour pouvoir offrir des soins de santé de qualité.

Dans le second scénario, il prend les chiffres si la population se comporte comme la période du 19 au 25 octobre dernier. "À l'époque, les mesures que nous appliquions étaient similaires à ce qui nous attend à partir de samedi. Dans ce graphique, nous observons qu'il existe de très fortes chances pour que nous restions en dessous des 1000 lits. Voire même 800 si tout se déroule comme prévu."

Enfin, le troisième scénario est un intermédiaire dans lequel la population applique les mesures avec un peu moins de précautions. "Il est environ 30% plus souple que le second" précise Steve Van Gucht. "Même dans ce cas, il y a de fortes chances que nous ayons encore besoin de plus de 1 000 lits de soins intensifs."

Cette démonstration a pour but de démontrer à la population que les changements sont très importants. "Cela nous montre à quel point de petits changements de comportement, qui peuvent sembler inoffensifs pour chacun de nous, peuvent avoir un impact majeur sur la pression exercée sur les hôpitaux. Par conséquent, nous devons faire des efforts. Ensemble, nous sortirons de cette crise. Le vaccin permettra bientôt de nous aider."

Au niveau des chiffres, le porte-parole interfédéral a expliqué qu'il existait une certaine stagnation. Une bonne nouvelle. "Comme dit précédemment, les chiffres continuent d'augmenter. Mais heureusement, nous voyons que le pourcentage de l'augmentation est en baisse au cours des quatre derniers jours. Il y a quatre jours, les chiffres augmentaient encore de +42%, maintenant il est de +32%."

Le variant britannique est toujours celui qui pose le plus de problèmes dans notre pays. 76% des infections ont été causées par ce variant. "La variante britannique est ainsi devenu encore plus dominant" explique Yves Van Laethem. "Le variant sud-africaine perd légèrement du terrain, avec 5,3 pour cent des infections. Tandis que le variant brésilienne a encore augmenté légèrement à 3,1 pour cent."

Plus d'infos à suivre...