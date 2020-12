La Belgique compte désormais 600.397 cas positifs depuis le début de la crise liée au coronavirus, mais il y a désormais 2.939 patients hospitalisés, dont 657 aux soins intensifs, selon les chiffres provisoires de l'Institut de santé publique Sciensano révélés vendredi. Le Centre de crise et le SPF Santé publique font le point sur les dernières évolutions concernant l'épidémie de coronavirus dans notre pays.

Stevan Van Gucht a exeptionnellement pris la parole en français à la place d'Yves Van Laethem et a commencé par indiquer :" Comme dans plusieurs autres pays d'Europe, les taux d'infections et d'hospitalisations ont atteint un plateau et contrairement aux Pays-Bas ou à l'Allemagne nous ne constatons heureusement pas encore de nouvelle hausse générale. Mais le plateau actuel se situe encore à un niveau trop élevé. La courbe va bientôt choisir un côté, les cartes sont entre nos mains". La semaine dernière, 2165 nouvelles infections ont été rapportées en moyenne par jour, ce qui correspond à une diminution de 2% par rapport à la période précédente. Les nouvelles contaminations baissent de 14 et de 11% à Bruxelles et en Wallonie tandis qu'en Flandre elles augmentent de 5%. Cette hausse est plus prononcée en Flandre Occidentale (+18%), en Brabant Flamand (+5%), en Flandre Orientale (+4%) et à Anvers (+1%). Mais, La Flandre Occidentale est également la province où l'on teste le plus". Cette semaine, l'augmentation en Flandre Occidentale n'est plus uniquement marquée chez les enfants et les adolescents, mais dans toutes les tranches d'âges, surtout chez les personnes de 50 ans et de plus de 80 ans.