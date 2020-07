Comment garder sous contrôle la propagation du coronavirus avant la mise au point d’un vaccin ? La réponse des épidémiologistes est limpide : il faut limiter les contacts entre les gens. En Belgique, petit pays caractérisé par une densité de population particulièrement élevée, on a imaginé, au cœur de la pandémie, le concept de "bulle" sociale, au sein de laquelle on peut avoir des contacts rapprochés. Et on coupe les passerelles entre ces "silos" pour éviter, au maximum, que le Covid-19 circule d’un groupe à l’autre.

Voilà pour la logique. Mais ces "bulles" sont très vite montées à la tête…