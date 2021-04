Jusqu'ici, Herstappe, la plus petite commune de Belgique, avait été relativement épargnée par l'épidémie de Covid-19. Mais depuis quelques jours, cette commune limbourgeoise de 79 habitants fait face à une véritable recrudescence du virus sur son territoire.

Selon nos confères du Nieuwsblad, cinq cas de coronavirus ont en effet été enregistrés à Herstappe ces trois derniers jours. En d'autres termes, un peu plus de 6% de la population totale est contaminée, ce qui fait de ce petit village la commune la plus infectée de Belgique. Avec une taux d'incidence de 5063 pour 100.000 habitants, Herstappe dépasse de loin les plus grandes communes belges, comme Anvers (570), Bruxelles-Ville (500) ou Liège (400).

Derrière Herstappe, ce sont les communes luxembourgeoise de Sainte-Ode et Herbeumont, ainsi que Maasmechelen (Limbourg) qui ont l'incidence la plus élevée, avec un taux respectif de 1380, 1213 et 1158.

Contaminations intrafamiliales

Selon le bourgmestre local, les nouvelles contaminations à Herstappe ont majoritairement eu lieu au sein d'une même famille. "Espérons que le virus ne se propage pas davantage dans notre commune", déclare Leon Lowet au Nieuwsblad. "Pour autant que je sache, heureusement, aucune de ces personnes infectées n'a été admise à l'hôpital", se réjouit ensuite le bourgmestre, qui précise encore qu'aucune nouvelle contamination n'avait été enregistrée depuis l'été dernier.

Leon Lowet espère enfin qu'avec la vaccination, la petite commune sera bientôt épargnée par les nouvelles contaminations. A ce jour, 16 des 79 habitants ont été vaccinés, soit plus de 20% de la population.