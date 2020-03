En ces temps troublés, les frontières entre la Belgique et les Pays-Bas se rematérialisent. La crise sanitaire a en effet réveillé les pires craintes et pour éviter le "scénario à l’italienne", les autorités publiques sont prêtes à tout pour protéger la population. Y compris en fermant la frontière avec les Pays-Bas où les règles de confinement étaient jusqu’à présent beaucoup plus lâches qu’en Belgique.