Comment les jeunes proposent de sortir du face-à-face avec la police Société Annick Hovine

© BELGAONTHESPOT

Entre les jeunes et la police, le courant ne passe pas toujours bien. La situation sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus a encore tendu les relations. Le Forum des jeunes a sondé les 16-30 ans. Les pistes avancées incitent à plus de respect et au dialogue plutôt qu’à la force.