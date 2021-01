Une partie de la Belgique sera couverte de blanc ces samedi et dimanche. Mais des sites comme les Hautes Fagnes ou La Baraque Fraiture seront fermés. Comment en profiter dès lors? On fait le point.

Vous serez sans doute nombreux ce week-end à vouloir profiter des joies de la neige. Une épaisse couche recouvre en effet une partie de l'Ardenne et les hauteurs du sud-est du pays. Le hic, c'est qu'à certains endroits, l'accès sera formellement interdit.

Hautes Fagnes ou Baraque Fraiture? C'est non

Deux sites très prisés seront en effet fermés ces samedi et dimanche par crainte d'afflux de touristes et autres promeneurs. C'est le cas des Hautes Fagnes, dont la fermeture a été confirmée par un arrêté du Gouverneur de la Province de Liège. Il faut dire que durant les vacances de Noël, quand les premiers flocons étaient tombés en masse, des kilomètres de files de véhicules stationnés avaient carrément empêché l'intervention d'une ambulance. Les autorités évoquent également, comme raison de fermeture, un problème de préservation de la faune et de la flore, sans oublier les règles liées à la crise sanitaire bien sûr. (Le détail sur les routes fermées du côté des Hautes Fagnes ici)

Des mesures similaires de fermeture d'accès seront prises pour le site de La Baraque Fraiture. C'était déjà le cas le week-end dernier, et vu les nouvelles chutes de neige, les autorités ont décidé d'anticiper un propable afllux massif. "Les bulletins météorologiques prévoient du gel et de nouvelles chutes de neige", souligne Elie Deblire, bourgmestre de Vielsalm. "Nous avons donc décidé de prendre les mêmes mesures pour ce samedi 9 et dimanche 10 janvier." Le stationnement sera dès lors interdit le long de la N 30 et de la N 89 aux endroits indiqués par la signalisation en place. La N 30, en direction de Manhay, sera fermée à la circulation du rond-point au Poteau d’Odeigne. L’accès sera réservé à la circulation locale à Odeigne, Malempré, Dochamps, Fraiture, Petite-Tailles, Regné et Bihain.

Toujours concernant La Baraque Fraiture, le commissaire Marc Antoine, officier de garde à la zone de police Famenne Ardenne, précisait encore, dans le courant de la semaine, que "l’accès aux pistes de ski reste interdit jusqu’à nouvel ordre."

Mais alors... Que faire?

Si on vous déconseille donc de vous rendre sur les deux sites ci-dessus, d'autres possibilités s'offrent à vous. L'Agence de tourisme des Cantons de l'Est, par exemple, propose ses alternatives. "Plutôt que "Hautes Fagnes“, pensez dès lors "Eifel belge“... et rendez-vous dans les autres coins enneigés de la région, tout aussi féériques", annonce l'agence. Avec les dernières chutes de neige, l'intégralité des cantons (11 communes de La Calamine à Burg-Reuland) est couverte d'un manteau neigeux.

Pour diriger les promeneurs, l'agence rappelle l'existence de ce planificateur d’itinéraires "Go Ostbelgien" qui permet de déterminer les parcours de promenades. (Tous les détails ici) De nombreuses randonnées sont également référencées sur le site de l'agence.

Toujours non loin des Hautes Fagnes, les régions de Spa, Malmedy, Stavelot, Eupen ou encore Verviers offrent toujours de belles possibilités de balades, et la neige y sera également bien présente.

La Forêt de Saint-Hubert est également un bon compromis. Mais prudence toutefois car la Maison du Tourisme de la localité a exprimé déjà ses craintes jeudi quant à un gros afflux de touristes et les dangers que cela occasionnerait sur la sécurité des personnes (chutes d'arbres ou raisons sanitaires). "En effet, dès 400m d'altitude, la neige est présente depuis une bonne semaine et continue à s'accumuler. Par conséquent, la fréquentation du territoire atteint la saturation en l'espace d'un week-end", indique la Maison du Tourisme, en expliquant craindre que "cette affluence représente plus de désagréments pour ses visiteurs que les agréments recherchés".

Si la Maison du Tourisme de la Forêt de Saint-Hubert dit apprécier cet engouement pour son territoire, elle suggère de reconsidérer les projets d'escapade pour le week-end à venir en précisant encore que le massif forestier de la Grande Forêt, s'étendant sur 100.000 hectares, "regorge de très jolis coins qui, malgré l'absence de neige, offrent le même plaisir".