À l’heure actuelle, lorsque vous rentrez d’un séjour à l’étranger de plus de 48 heures ou que vous rentrez en avion, en bateau ou en bus/train en provenance d’un pays en dehors de l’Union européenne, vous devez remplir le formulaire de localisation du passager (PLF). Si on estime que vous êtes un contact à haut risque, vous recevez un SMS et vous devez observer une quarantaine et passer un test de dépistage du coronavirus le 1er et le 7e jour de cette quarantaine. Sinon, vous ne devez ni faire de quarantaine ni vous faire tester. Des règles qui valent que vous soyez vacciné ou non.

Et pour cet été ? Ces règles vont évoluer, peut-être dès juin.