Child Focus a lancé ce mercredi, pour la dixième année consécutive, sa campagne "Internet, Safe & Fun" qui a pour but de sensibiliser les élèves de l'enseignement primaire quant aux risques d'internet et des réseaux sociaux.

Ce mercredi Child Focus a lancé sa dixième campagne "Internet, Safe & Fun" à destination des élèves de 5ème et 6ème primaire en Belgique. Le but ? Sensibiliser les jeunes sur leur présence en ligne et leur utilisation des réseaux sociaux. Au total, plus de 140 employés volontaires des sociétés Proximus, Microsoft, Xylos et Sopra Steria, iront à la rencontre des jeunes dans plus de 300 classes en Belgique lors de deux journées de sensibilisation par an. Au travers d’ateliers ludiques, les employés questionneront les jeunes sur l’utilisation de réseaux et plateformes comme Tik-Tok, Snapchat, Instagram ou encore du jeu vidéo Fortnite. Les élèves seront mis face à des situations concrètes, et invités à réagir de la meilleure des manières.

Pour Proximus, qui participe depuis 9 ans à la campagne organisée par Child Focus, "une utilisation sûre d’internet pour les enfants" fait même partie du programme de responsabilité sociétale de l’entreprise (RSE). "Il est important de mettre en avant les enjeux de l’utilisation d’internet pour les enfants sans toutefois être trop dramatique", explique Justine van de Kerchove, une des porte-paroles de l'entreprise de télécom.

Des conseils adaptés en fonction des réseaux

Les conseils prodigués aux enfants par les employés de Proximus varient en fonction des plateformes. Pour Instagram par exemple, le débat est dirigé autour de la thématique du cyber-harcèlement. "On essaye d’attirer l’attention des enfants sur l’empathie et le droit à l’image. Nous avons expliqué que ce qui était amusant pour eux ne l’était pas forcément pour les autres et qu’il fallait vraiment bien réfléchir avant de poster un contenu", précise-t-elle. Les enfants ont également été initiés aux réflexes à adopter si jamais une photo d’eux était postée sans leur consentement : d’abord se détaguer de la publication puis signaler la photo et les auteurs du post.

Pour le jeu vidéo Fortnite, une attention particulière est mise sur le contact avec les inconnus, de manière à faire comprendre aux enfants que ce qu’une personne raconte dans le chat d’un jeu vidéo n’est pas toujours forcément la vérité. "On essaye d’expliquer que de parler avec des inconnus n’est pas problématique tant que la conversation n’aborde pas la vie privée, car on ne sait jamais ce que l’interlocuteur va faire de ces informations", détaille la porte-parole.

Concernant le réseau social Tik-Tok, fort utilisé par les enfants de 5ème et 6ème, les employés volontaires des entreprises sont invités à mettre l’accent sur le consentement, "pour que les enfants comprennent qu’ils ne doivent pas mettre des choses en ligne contre leur gré, même s’il y a la pression des likes", continue Justine van de Kerchove.

Pour l'application Snapchat, la confiance, l'intimité et le sexting étaient mis au coeur des débats.



De son côté, Child Focus, qui est à la base de cette initiative qui concernera 42 écoles dans l’ensemble du pays, s’est engagé à former les employés du secteur privé qui ont accepté de participer à l’action, ainsi qu’à fournir le matériel pédagogique nécessaire. "En outre, les volontaires laissent aux enseignants après leur passage une brochure contenant tous les outils disponibles pour approfondir certains aspects de la sécurité en ligne", précise Ambre Deprez, responsable formation chez Child Focus.

Grâce à cette collaboration, Child Focus sensibilise chaque année plus de 12.000 enfants en Belgique.