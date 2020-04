Comment va se passer le déconfinement en Belgique ? Le Conseil national de sécurité a commencé © BELGA Société Rédaction

Le Conseil national de sécurité (CNS) se réunit une nouvelle fois ce vendredi 24 avril à 14 h 30. Cette fois, il n'est nullement question d'une possible prolongation des mesures, mais bien de la stratégie de déconfinement qu'adoptera notre pays dès le mois de mai. De nombreux points importants y seront abordés tels que la réouverture des écoles, des commerces et de l'horeca, ainsi que les dispositions à prendre pour éviter un second pic de l'épidémie. À son arrivée, Pierre-Yves Jeholet a confié qu'il s'agissait des "décisions les plus difficiles à prendre, dans une carrière politique. " "Cela va conditionner la vie de nos concitoyens pour les mois qui viennent", a-t-il expliqué au micro de RTL.



Sophie Wilmès prendra la parole plus tard dans la journée pour présenter les différentes mesures adoptées par le CNS en vue d'un déconfinement progressif de la Belgique.