Le Premier ministre, Alexander De Croo (Open VLD), a finalement convoqué les membres de son Comité de concertation dès jeudi soir, à 20 heures, afin de prémâcher le travail, toujours titanesque en cette période de rebond du coronavirus dans notre pays. Cette réunion, très attendue par la population belge, était initialement fixée à ce vendredi 14 heures en mode téléconférence. Mais voilà, il semblerait que le nouveau locataire du “16” rue de la Loi ait souhaité dénouer les noeuds potentiels dès jeudi soir avant de revoir ses collègues ce vendredi. Pour rappel, le Comité de concertation (en lieu et place de l’ancien dénommé “Conseil national de sécurité”) réunit le Premier ministre, les ministres-Présidents des Communautés et des Régions ainsi que certains ministres fédéraux et fédérés le cas échéant.