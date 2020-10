Selon les données publiées par Sciensano, la moitié des nouvelles hospitalisations ont lieu à Bruxelles, mais aussi à Liège et dans le Hainaut où on observe des taux de contamination beaucoup plus importants qu’en Flandre.

La Wallonie serait-elle devenue “le mauvais élève” du pays ? Pour Thibault Helleputte, CEO et fondateur de DNAlytics, une spin-off de l’UCLouvain impliquée dans le travail et l’analyse des données hospitalières en Belgique durant cette crise du Covid, communautariser les taux d’hospitalisation n’a aucun sens. Il estime même que, scientifiquement, c’est sans intérêt.