La situation serait aussi mauvaise qu’en mars. Indéniable ? Pas vraiment. Les comparaisons seraient même plutôt… impossibles. Le contexte sanitaire est différent, ce qui ne permettrait donc pas de déduire que la crise du Covid est clairement en recrudescence.

Tout va bien pour autant ? “Demandez à un biologiste pour les aspects concernant le virus, mais concernant les données chiffrées d’épidémiologie, je peux vous dire que la comparaison entre mars et aujourd’hui, c’est un peu comparer des pommes avec des poires”, résume Thibault Helleputte, CEO et fondateur de DNAlytics, une spin-off de l’UCLouvain impliquée dans le travail et l’analyse des données hospitalières en Belgique durant cette crise du Covid.