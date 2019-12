Ce mercredi s’est tenu le traditionnel concert de Noël au palais de Bruxelles, magnifiquement décoré pour l’occasion. Un concert offert par le Roi et la Reine aux personnes qui ont participé aux activités des souverains.

La famille royale au grand complet assistait à la représentation : aux côtés de Philippe, Mathilde et de leurs enfants, se trouvaient le roi Albert II et la reine Paola, de même que la princesse Astrid et le prince Lorenz, le prince Laurent et la princesse Claire.

Le concert était assuré par des artistes de renom, dont Lorenzo Gatto, ainsi que par des enseignants liés à la Chapelle Musicale Reine Elisabeth. Les musiciens ont proposé un programme musical autour du thème de Noël, avec des compositions de Johann Sebastian Bach et Félix Mendelssohn.