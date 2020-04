Une des possibles décisions déjà évoquées faisait polémique ces derniers jours.

Le Conseil national de sécurité (CNS) s'est réuni une nouvelle fois ce mercredi 15 avril. Au menu des discussions débutées à 14h30 figuraient plusieurs points importants. La Première ministre, les ministres-Présidents des entités fédérées, les ministres compétents et des experts devaient se mettre d'accord sur la suite du confinement en Belgique. Selon plusieurs échos, il devrait être prolongé jusqu'au mois de mai. La date du 3 mai, déjà évoquée lors du précédent Conseil national de sécurité, devrait être maintenue avec une éventuelle nouvelle option jusqu'à la mi-mai. À son arrivée, le ministre-président wallon, Elio Di Rupo, a confirmé qu'il "faudrait prolonger le confinement". Avant de se rendre à la réunion du CNS, le socialiste a rappelé que "le virus n'était pas combattu", ne voyant aucune opportunité actuellement à un déconfinement.Sophie Wilmès devrait également apporter des éclaircissements sur la question tant débattue du port du masque. Si certains prônent l'usage d'une telle protection par toute la population, d'autres se sont montrés plus frileux. Le CNS devrait quoi qu'il en soit trancher cet après-midi sur une obligation ou non de porter un masque à l'avenir.Un autre sujet devait être abordé lors de la réunion de cet après-midi: le maintien ou non des grands événements de cet été, tels que les festivals. Encore une fois, de nombreux commentaires laissent peu de place au suspense. Le ministre de l'Intérieur, Pieter De Crem, avait ainsi annoncé le lundi 6 avril que le CNS formaliserait très bientôt l'annulation des grands festivals d'été , dont Tomorrowland et Rock Werchter.Il devrait également être question d'une réouverture des écoles. Les syndicats ont déjà fait savoir qu'ils s'opposeraient à un retour en classe sans preuve que la situation était sûre pour les élèves, mais également pour les enseignants. Le ministre-président wallon a pourtant évoqué ce mercredi 15 avril de rouvrir les établissements scolaires dans le courant du mois de mai. Il est toutefois revenu sur ses propos avant la réunion du CNS. "Pour les écoles, rien ne peut être décidé pour le moment", a précisé Di Rupo.

Enfin, une autre possibilité à laquelle le Conseil allait s'intéresser ce mercredi suscitait quant à elle déjà la polémique. En effet, les ministres devraient s'être mis d'accord sur une éventuelle réouverture des jardineries et des magasins de bricolage. Une décision qui inquiète les uns et réjouit les autres.