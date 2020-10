Concrètement, à partir de ce lundi 2 novembre, tous les "commerces non-essentiels" devront fermer. Comme en mars-avril. Seule différence : ces magasins auront le droit de s'organiser pour continuer à fonctionner en livraison à domicile, en Take-Away ou en mode "Click & Collect" (commande en ligne, et emport de la part du client). Bien entendu, les commerces de type alimentaire (supérettes, supermarchés, grandes surfaces, hypermarchés, boucheries, poissonneries, etc.) peuvent rester ouverts.Le Premier ministre Alexander De Croo a rappelé, en ce sens, qu'il n'était pas la peine de se ruer dans les supermarchés et de faire une razzia sur les stocks , une attitude "asociale et inutile".