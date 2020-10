Actuellement, le nombre de cas ne cesse de croître. C'est pourquoi, plusieurs décisions ont été prises pour faire baisser tous les facteurs à travers lesquels on mesure l'ampleur de la pandémie de Covid-19 en Belgique.

En ce qui concerne le monde sportif, il y a du changement.

Pour rappel, l'ensemble des sports qui se déroulent à l'extérieur peuvent continuer à être pratiqués. D'autres sports, ceux de contacts qui se déroulent à l'intérieur, sont quant à eux interdit. Pour les sports en intérieur, avec et sans contact, pour les moins de 12 ans, les entraînements et compétitions pourront se poursuivre normalement. Par contre, pour les plus de 12 ans, les contacts sont désormais interdits pour les activités sportives indoor.

L'un des changements concerne l'assistance du public aux événements sportifs. A partir du 23 octobre, 200 personnes maximum pourront assister aux événements sportifs professionnels au lieu de 400 personnes. Pour le sport amateur, seuls les membres d'un même ménage sont admis en tant que spectateurs.

Les cantines et buvettes resteront fermées.