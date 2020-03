N'interprétons pas mal l'info délivrée ce matin lors du point presse coronavirus : "les animaux ne sont pas des vecteurs de l'épidémie" et il ne faut pas absolument pas les désinfecter à l'alcool.

Un chat a été contaminé par le coronavirus après que son maître l'a contracté à Liège, ont indiqué vendredi les autorités sanitaires sur base d'informations de la faculté de médecine vétérinaire de Liège. "Les animaux ne sont pas vecteurs de l'épidémie, il n'y a donc aucune raison d'abandonner son animal", a réagi dans la foulée le Conseil national de protection animale (CNPA).



De plus, il ne faut en aucun cas appliquer du gel hydroalcoolique sur leurs coussinets, au risque de provoquer des brûlures. Un simple nettoyage à l'eau et au savon doux suffit.



Il s'agit d'un cas de transmission de l'homme vers l'animal et non de l'animal vers l'homme, a déclaré le virologue Emmanuel André lors du point presse quotidien sur l'évolution de l'épidémie de Covid-19 en Belgique.

C'est un "cas isolé" qui s'est produit après un "contact rapproché" entre le chat et son maître. "Il n'y a aucune raison de penser que les animaux sont des vecteurs de l'épidémie." Le chat en question présentait des symptômes comme de la diarrhée et des difficultés à respirer. Les autorités sanitaires n'ont pas précisé s'il était toujours en vie. Afin de protéger les animaux, les experts ont néanmoins suggéré d'adopter une série de précautions pour les personnes infectées qui ont un animal de compagnie. Concrètement, le CNPA conseille aux personnes malades de "respecter les règles d'hygiène habituelles" et notamment de se laver les mains avant de caresser son animal ainsi qu'après ; et de "ne pas se frotter au nez de ses animaux". "Que chacun prenne soin de soi, des autres et de ses animaux! ", conclut le Conseil national de protection animale.