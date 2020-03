Société Contrôle Grapa: pour les mutualités, "les personnes vont être en plus mauvaise santé à cause du stress" Isabelle Lemaire

La commission des Affaires sociales de la Chambre a auditionné mardi après-midi des représentants de la Ligue des droits humains, des Réseaux de lutte contre la pauvreté et du Collège intermutualiste au sujet des contrôles des bénéficiaires domiciliaires de la Grapa par les facteurs. Les intervenants sont tous opposés à cette procédure de contrôle des seniors, dont la pension ne leur permet pas d'atteindre le seuil de pauvreté et qui bénéficient de cette allocation sociale. Une nouvelle méthode de contrôle est mise en place depuis le 1er juillet et ce sont donc les facteurs qui vérifient si les personnes sont présentes à leur domicile. Le choix de mots, forts, du représentant des mutuelles n'a pas laissé l'assemblée indifférente.