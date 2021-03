La province de Liège est la plus touchée par cette augmentation des nouveaux cas, avec 1241 nouvelles contaminations recensées entre le 7 et le 13 mars dernier, soit une hausse de 41% par rapport à la période de sept jours précédente. Liège est talonnée de très près par la province du Luxembourg, qui a enregistré 558 nouveaux cas la semaine dernière, soit une hausse de 40%. Viennent ensuite les provinces de Namur (+32%), du Hainaut (+30%) et du Limbourg (+30%).





© Sciensano

Les deux Brabants et la Flandre occidentale relativement épargnés

A l'inverse, la province du Brabant wallon est la moins touchée par cette augmentation des nouvelles infections au Covid-19, avec "seulement" 650 nouveaux cas recensés entre le 7 et le 13 mars, soit une augmentation de 15%. Les provinces du Brabant flamand et de Flandre occidentale sont également moins affectées par cette hausse des cas, avec des augmentations respectives de 16 et 17%.

A noter que seule la communauté germanophone enregistre une baisse des contaminations sur son territoire (-24%).



En terme de contaminations absolues, ce sont les provinces de Flandre orientale (671 nouveaux cas), du Hainaut (644 nouveaux cas) et d'Anvers (571 nouveaux cas) qui sont les plus touchées. Un constat logique, au vu de leur population importante en comparaison avec d'autres provinces.

Depuis quelques jours, le nombre de nouvelles contaminations au coronavirus repart à la hausse sur notre territoire. Ce mercredi encore, Sciensano faisait part d'une augmentation de 26% de nouveaux cas en Belgique. Si aucune province belge n'est épargnée par cette hausse générale, il existe néanmoins certaines disparités entre les différentes régions du pays.