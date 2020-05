Pour éviter un second confinement D'autres pays ont d'ores et déjà opté pour ce système afin de relancer leurs activités. Pour qu'il soit efficace, il faut que 60 à 70% de la pospulation télécharge l'application. Ce que certains en Belgique ont estimé inconcevable. Pourtant, pour le microbiologiste, il faudra passer par là. "Ce que l'on fait maintenant n'est pas suffisant, a-t-il regretté. Nous devons investir pleinement dans le suivi des contacts afin d'éviter un second confinement."



Le virologue Emmanuel André a, pour sa part, émis une autre idée pour inciter les Belges à davantage coopérer . L'ancien porte-parole interfédéral devenu coordinateur du contact tracing a ainsi plaidé pour que soient élargis les critères de test. Selon lui, si plus de personnes faisaient l'objet de tels examens, les patients contaminés auraient moins peur de fournir le nom de leurs derniers contacts.

Un chiffre très faible qui a interpellé le microbiologiste à l'université d'Anvers, Herman Goossens. Or, selon le scientifique, il est primordial de pouvoir avertir toutes les personnes concernées par une potentielle contamination pour éviter qu'une propagation importante du coronavirus recommence en Belgique. Pour pallier donc à ce possible manque de transparence des patients, le microbiologiste a, comme d'autres avant lui, plaidé pour le développement d'une application. "Ne serait-ce pas plus fiable ?, s'est interrogé M. Goossens. Avec bluetooth, on ne peut pas mentir."