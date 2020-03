Coronavirus: comment respecter les souhaits des personnes en fin de vie? © BELGA Société Annick Hovine

Les larmes aux yeux et les bleus à l’âme se devinent au bout du fil. “On fait ce qu’on peut pour être là mais on ne peut pas remplacer la famille. Il y a des gens qui meurent seuls. C’est d’une extrême violence pour eux et pour leurs proches”. Un témoignage, parmi d’autres aussi désespérés qu’impuissants, filtre d’une unité hospitalière de soins palliatifs.