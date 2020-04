Les vitres renvoient des reflets étranges, empêchant de détailler les traits, d’entendre clairement les voix. Assise sur un fauteuil rouge, au rez-de-chaussée de la Maison de repos Bughin-Durant, à Monceau-sur-Sambre (Charleroi), Renée porte le téléphone à son oreille. C’est la seule manière de lui parler. Depuis le 9 mars - cinq longues semaines déjà -, la résidence tourne sur elle-même. Plus de visites. Plus d’entrées, à l’exception du personnel. "Ça va, dit Renée. On vieillit un jour à la fois. Quand la santé va, pourquoi se plaindre ?" Le mois prochain, la vieille dame aura 90 ans. Les habitudes ont dû changer depuis la crise du coronavirus qui oblige à garder des distances. "On parle un peu plus fort. C’est même plus parler, c’est crier ! On sent bien l’âge qu’on a" , ajoute-t-elle. On devine un sourire.