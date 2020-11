Nouveau changement dans les règles sanitaires. A partir du 23 novembre, les Belges ayant été en contact avec une personne positive au coronavirus , mais ne présentant pas de symptômes, pourront de nouveau se faire tester. La quarantaine imposée pour ces "cas contact" asymptomatiques va donc elle aussi être modifiée, annonce le Soir.Elles devront se faire tester 7 jours après avoir été en contact avec une personne contaminée, tout en observant une quarantaine dès le dernier contact avec cette personne. Il faut ensuite attendre les résultats pour pouvoir rompre sa quarantaine, si le test est négatif, sachant qu'il faut compter 24h à 48h pour obtenir les résultats.Pour effectuer le test, il n'est plus nécessaire de passer par son médecin généraliste, un rendez-vous dans un centre de testing peut être pris via le site Masanté.be. Il est aussi possible de télécharger un certificat de quarantaine sur ce même site, en attendant les résultats.Pour les personnes développant des symptômes du covid-19 la règle reste la même : sept jours de quarantaine doivent être observés. Si au bout de 7 jours, les symptômes n'ont pas disparu, la quarantaine doit être prolongée de sept jours encore.