À quelques jours du 4 mai et du rétablissement progressif de l’activité économique, la situation demeure toujours très floue pour les crèches de la Fédération Wallonie-Buxelles. Une instruction est tombée mardi soir, qui demandait aux établissements d’accueillir tous les enfants, et non plus uniquement ceux des parents travaillant dans les secteurs jugés essentiels (soins de santé, grande distribution, notamment), comme le demandait jusqu’alors l’ONE. Désormais, tous pourront venir déposer leurs enfants.

Ce retour nécessitera forcément des aménagements, afin de respecter les normes sanitaires. Pour le reste, le flou, et des décisions qui doivent tomber cette semaine, moins de cinq jours avant la reprise. Le taux moyen de fréquentation était de 2 %, selon la ministre de la Petite enfance, Bénédicte Linard (Écolo). Combien seront-ils lundi et dans les semaines à venir ? Ici aussi, l’inconnu demeure, bien que les premiers retours des parents se veuillent rassurants.