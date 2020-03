"Masques de protection: rupture de stock". L'affiche est placardée depuis plusieurs jours sur les portes vitrées d'une pharmacie du centre de Bruxelles. Une forme de panique semble gagner du terrain et la razzia sur les masques de protection dans les pharmacies en témoigne. Les annulations de voyages, de conférences de presse et les fermetures d'écoles également. L'inconnu autour de ce nouveau virus et l'absence actuelle de traitement peut alimenter ce sentiment de peur. Tentons de déconstruire la panique à l'aide de quelques chiffres.

Sur les 7,7 milliards d'humains vivant sur notre planète, environ 100.000 ont été infectés par ce virus et près de 3.200 en sont morts en un peu plus de deux mois. On estime à environ 53.000 le nombre de personnes qui en sont guéries.

Chaque année, la rougeole provoque 140.000 décès. La grippe saisonnière, elle, tue entre 300.000 et 650.000 personnes sur un milliard de contaminées. En Belgique, environ 1000 personnes ont succombé à la grippe sur la saison 2018-2019 et environ 60.000 en Europe.

Les travaux du "New England Journal of Medicine" précisent que, pour le moment, le taux de létalité du Covid-19 se trouve entre 1,4 % et 2 %. C'est infime par rapport à celui du SRAS (9%) ou ceux enregistrés chaque année lors des épidémies de grippe aviaire (60%) et de variole (30%). Il est toutefois plus important que celui de la grippe saisonnière (0,14 %). Le pourcentage du Covid-19 augmente si les personnes sont plus âgées ou souffrant déjà d'une maladie chronique. Le virus semble, pour le moment, épargner les plus jeunes.