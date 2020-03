Depuis le début du confinement, le vendredi 13 mars dernier, nombreuses sont les personnes qui tentent de garder des interactions sociales tout en restant à la maison. Appels vidéos, apéros par Skype... les possibilités sont multiples. Les jeux de société en ligne ont également la côte. En famille ou entre amis, ils permettent de se détendre tout en maintenant le contact avec ses proches.

Au-delà des traditionnels jeux vidéo en ligne, qui réunissent des millions de joueurs chaque jour, et ce même avant l'épidémie de coronavirus, les jeux de société en ligne, viennent eux aussi s'ajouter aux habitudes des citoyens durant cette période de confinement si particulière. En famille ou entre amis, il y en a pour tous les goûts. Un seul impératif: disposer d'un pc ou smartphone et d'une connexion internet.



De nombreuses possibilités

Le site internet Skribbk.io permet de jouer en ligne selon le principe du pictionnary. Une fois la partie créée, les joueurs créent leurs avatars et dessinent à tour de rôle à l'aide la souris, de manière à faire deviner le mot préalablement choisi parmi trois propositions. Les autres participants disposent d'un chat où ils doivent écrire les réponses dans un temps limité. La personne qui trouve le plus rapidement la réponse récoltera le plus de points.



Pierre, amateur de jeu de société, a opté pour l'alternative en ligne, et rejoint de temps en temps ses amis sur les sites de jeu qui le permettent, tout en étant sur Skype avec eux en parallèle. "Le jeu de société en ligne est une bonne alternative au jeu de société classique, même si cela ne me serait pas venu à l’idée de jouer en ligne si je n’étais pas confiné", explique l’étudiant à l’UCLouvain.

"Les vertus sont les mêmes que si je jouais dans la 'vraie vie ', mais les interactions sociales sont tout de même moins fortes que lors d’une soirée jeu de société autour d’un verre par exemple", continue-t-il.



La plateforme Bombparty permet quant à elle aux internautes d'exercer leur vocabulaire et leur rapidité. Les joueurs doivent à tour de rôle trouver un mot avec les lettres proposées avant que le temps soit écoulé et que la bombe n'explose. Le dernier participant en lice remporte la partie. Pour ceux qui souhaiteraient aller encore plus loin dans la pratique de la langue de Molière, il existe également une version online de l'indémodable Scrabble, bien que dans cette adaptation, le nombre de participants est limité à deux.

© Bombparty

Des franchises réputées qui s’adaptent également

Des jeux de société réputés s'adaptent également pour proposer une alternative sur Internet. Le jeu de cartes Blanc Manger Coco, créé en 2014, propose depuis une semaine une alternative en ligne à son célèbre jeu. Destiné à un public adulte, en raison des cartes souvent grivoises, le principe reste le même que pour la version classique: proposer la meilleure association de cartes possibles, en combinant un élément pioché dans le jeu de carte et une situation tirée au hasard. Le maître du jeu, qui change à chaque tour, choisit la meilleure combinaison et donc le gagnant de la manche.

© Blanc manger coco



Même si pour de nombreuses personnes, ces alternatives en ligne ne sont pas comparables à la saveur d'une soirée jeu de société entre amis, elles permettent tout de même de maintenir des contacts avec les proches, et de faire passer le temps durant cette période de confinement.



"On a tous besoin de garder un contact, mais je pense que certaines personnes ont plus besoin d'interactions sociales que d’autres. Le jeu de société en ligne peut dès lors être une solution même si je ne pense pas que cela puisse être une alternative durable. Les gens se lasseront vite des relations via Internet. Cette période de confinement nous apprend aussi à quel point les interactions sociales et réelles sont importantes", conclut Pierre.