Deux producteurs flamands discutent actuellement de la production de masques chirurgicaux avec le cabinet du ministre Philippe De Backer (Open Vld), en charge de l'approvisionnement en matériel médical durant la crise du coronavirus, rapporte samedi De Morgen.

Après les livraisons manquées provenant de l'étranger, l'appel à une production propre augmente. Le groupe de travail de De Backer a négocié cette semaine avec les entreprises et est parvenu à un accord vendredi. "Les accords ont été conclus et nous pouvons signer un contrat à tout moment", a assuré M. De Backer. "Ça me plait, car ça donne confiance pour le futur proche et à plus long terme. Je suis content que nous puissions maintenant rapidement entamer notre propre production en Flandre, dont nous serons certains de la qualité."

"Durant la phase de lancement, un million de masques chirurgicaux seront produits par semaine", a expliqué le CEO de l'une des deux entreprises, qui n'a pas souhaité donner de date précise.